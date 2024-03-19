Yalova'da kule vinci devrildi: Operatör hayatını kaybetti Altınova ilçesindeki bir tersanede devrilen kule vincinde sıkışan operatör, hayatını kaybetti.

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AA & Ensonhaber

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesindeki bir tersanede kule vinç operatörü olarak çalışan Ziya Yamaç (47), şiddetli rüzgarda kule vincini kontrol etmek için vince çıktı.

Devrilen vincin kabininde sıkıştı

Bu sırada devrilerek onarım için bekleyen bir geminin üzerine devrilen vincin kabininde sıkışan Yamaç için bölgeye AFAD, Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni çıkarıldı

Ekiplerin uzun uğraşları sonrası Yamaç'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.