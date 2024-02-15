Yalova'da trafiği tehlikeye sokan asker konvoyuna ceza Yalova’da düzenlen asker uğurlama konvoyunda trafiğin olağan akışını engelleyip diğer araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 14 araç ve sürücülerine toplam 18 bin 882 lira idari para cezası kesildi.

İHA

10 Şubat 2024 günü saat 19.40 sıralarında Yalova merkezde Sefabey Caddesi ile İstanbul Caddesi kavşağında yapılan asker uğurlama konvoyunda oluşan ve vatandaşlar tarafından şikayet edilen olumsuz görüntüler üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

14 araç ve sürücüleri tespit edildi, cezalar kesildi

Polis, KGYS kamera sistemleri kullanılarak trafiğin olağan akışını engelleyip diğer araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 14 araç ve sürücülerini tespit etti.

Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 18 bin 882 lira trafik cezası kesildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Teknolojik imkânlar da kullanılarak halkımızın huzuru ve güvenliği için vatandaşlarımızın da desteği ile denetimlerimiz aralıksız olarak haftanın 7 günü 24 saat devam etmektedir" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)