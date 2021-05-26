Yalova'da, uygulama noktasında şehit edilen polis için tören

Yalova'da uygulama noktasında araba çarpan polis memuru Mustafa Emanetoğlu için tören düzenlendi.

Polisler, Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kontrol noktalarında uygulama yapıyor.

Bu kapsamda, Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Sitesi mevkiinde, uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir sürücü, polis Mustafa Emanetoğlu'na çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin çarptığı Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit polis memuru için Yalova’da tören düzenlendi. Törene Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.





AİLESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Şehidin naaşı, Yalova Devlet Hastanesi’nden konvoyla Yalova Valiliği bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende şehidin acılı eşi Ayşe Emanetoğlu ile annesi Zehra ve babası Necati Emanetoğlu güçlükle ayakta durabildi.





"TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Yalova İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Fındık, yaptığı konuşmada Mustafa Emanetoğlu'nun görevini yaptığı sırada kahramanca şehit olduğunu belirterek, “Bugün vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden aziz şehidimize son görevimizi yapmak için buradayız. Bu vesileyle başta aziz şehidimiz Mustafa Emanetoğlu olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” diye konuştu.





Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törenin ardından şehidin cenazesi Kocaeli Kandıra ilçesine gönderildi.



