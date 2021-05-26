Yalova'da uygulama noktasından kaçan şahıs, polis memurunu şehit etti

Yalova'da kısıtlama kapsamında yapılan uygulama noktasından kaçan bir kişi, dur ihtarına uymadı. Kaçarken polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kontrol noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durduruyor.

Bu kapsamda, Yalova-Bursa yolu Kirazlı Sanayi Sitesi önündeki kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan Z.İ kaçtı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Kaçarken, kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan polis ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.





GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra aracı ile durmayarak kaçan Z.İ’nin yakalanması için çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kovalamacanın ardından şüpheli sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

ŞEHİDİMİZ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Şehit olan Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu, bugün saat 12:00 de Yalova Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan törenin ardından, memleketi Kocaeli Kandıra da defnedilecek.



