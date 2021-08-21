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    Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Polisin helikopter destekli düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.08.2021 - 11:14
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    Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bazı evlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese, eş zamanlı baskın düzenledi.

    Helikopter de kullanılan operasyonda şüpheliler, E.C., B.Y., M.K., T.M., E.Y., Z.D., A.Ç., S.I. ile suça sürüklenen çocuklar B.D. ve E.Ç. gözaltına alındı.

    EVDE ARAMA YAPILDI, 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Evlerde yapılan aramalarda, 88 gram sentetik kannabinoid, 3 tabanca, 31 mermi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

    Yalova'da helikopter destekli uyuşturucu operasyon VİDEO

    Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #1

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