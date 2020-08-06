Kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla yaşlı çiftin değeri 1 milyon TL’yi bulan ziynetlerini alarak kayıplara karışan 2 zanlı, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde ikamet eden İ.G. (65) ve A.G.’yi (72) telefonla arayan dolandırıcılar, çifte adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi.

Kendilerini komiser olarak tanıtan dolandırıcılar, operasyon yapacaklarını bu nedenle evlerindeki altın ve nakit paraları kendilerine teslim etmeleri gerektiğini belirtti.

PARA VE 1 MİLYON TL DEĞERİNDE ZİYNET VERDİLER

Yaşlı çift ise dolandırıldıklarından habersiz bir şekilde evlerine gelen şüphelilere para ve 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim etti.

Yaşlı çift, bir süre bekledikten sonra kendilerini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Yalova’da yaşlı çift 1 milyon TL dolandırıldı ViDEO

JANDARMA ADIM ADIM İZLEDİ

Olayın ardından harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, dolandırıcıların ilden çıkış yapabilecekleri İDO feribot iskeleleri, Osmangazi Köprüsü, otoyol gişeleri ile konaklama ve akaryakıt tesislerinin de güvenlik kameralarını inceledi.

Yüzlerce görüntüde inceleme yapan jandarma, dolandırıcıların eşkalini belirledi. Ardından Yalova, Bursa, İstanbul ve Muğla illerindeki güvenlik güçleri ile irtibata geçen jandarma, kısa süre içerisinde dolandırıcıların İstanbul’un Güngören ilçesinde ikamet ettiklerini tespit etti.

EVE OPERASYON YAPILDI

F.S. (39) ve E.Ö. (43) adlı dolandırıcıları fiziki takibe alan ekipler, zanlıların evlerine girdiği anda operasyon düzenledi. Yakalanan dolandırıcıların evlerinde yapılan aramada, 20 bin TL nakit para ele geçirildi. Dolandırıcıların evin önünde park halinde bulunan kiralık araca da el konuldu.

Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.