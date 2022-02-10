Yalova’da yavru kediyi tekmeleyen Iraklı çocuk için 5 yıl hapis istemi

Yalova’da yavru kediyi tekmeleyen Iraklı çocuk için 5 yıl hapis istemi

Yavru kediye tekme atarken çekilen görüntüleri arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılınca tutuklanan Irak uyruklu zanlı hakkında, 5 yıl hapis cezası istendi.

13 Kasım 2021’de Yalova’daki 17 Ağustos Parkı'nda Irak uyruklu H.Y.Y.Y. (16), parktaki yavru kediye tekme atarken, arkadaşı da bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından H.Y.Y.Y., yakalandı.

‘EVCİL HAYVANA İŞKENCE ETME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen H.Y.Y.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Yalova’da yavru kediyi tekmeleyen Iraklı çocuk için 5 yıl hapis istemi VİDEO

BETON ZEMİNE DÜŞEREK CAN ÇEKİŞTİ

İddianamede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yazılı başvurusu, kamera görüntüleri, suça sürüklenen çocuk ve tanık ifadeleriyle dosyanın tamamıyla incelendiği belirtildi.

Sanığın, kediye sert şekilde tekme atması nedeniyle kedinin hızla ileri doğru savrulduğuna ve beton zemine düşerek can çekiştiğine vurgu yapıldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

H.Y.Y.Y.'nin, evcil olan kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunarak, üzerine atılı suçu işlediğine yer verilen iddianamede, 5 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yanında bulunan ve görüntüleri çeken yabancı uyruklu A.A.S.S. hakkında ise 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.