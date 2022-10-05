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    Yalova’da zabıta memurları dilencinin üzerinde 12 bin lira para buldu

    Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek dilenen erkek bir şahıs, zabıta memurlarına yakalandı. Yapılan üst aramasında dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şok etti.
    • 05.10.2022 - 14:47
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    Yalova’da zabıta memurları dilencinin üzerinde 12 bin lira para buldu

    Yurt genelinde haksız kazanç elde etmeye çalışan dilenciler tespit edilmeye devam ediyor.

    Son olarak Yalova'da görev esnasında dikkat çeken bir dilenci, zabıta memurlarının radarına girdi.

    Şehir merkezinde haksız kazanç elde etmeye çalışırken yaklanan şahıs, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

    12 bin TL para bulundu

    Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinden toplam 12 bin TL para çıktı.

    Ekipler gördükleri karşısında büyük şok yaşarken, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    Yalova’da zabıta memurları dilencinin üzerinde 12 bin lira para buldu VİDEO

    Yalova’da zabıta memurları dilencinin üzerinde 12 bin lira para buldu #1

    lk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik"

    Açıklamada, “İl genelinde yaptığımız rutin kontrollerde Cevdet Aydın Parkı içerisinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 12 bin TL para çıktı. Yalova’da ilk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını ve kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemesini rica ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

    İşlem yapıldı

    İHA'nın aktarımına göre; tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan şahsa, Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

    Yalova’da zabıta memurları dilencinin üzerinde 12 bin lira para buldu #2


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