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    Yalova'da zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı

    Müşterilerin adlarını kullanarak kredi çeken PTT çalışanı, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
    • AA
    • 18.03.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 13:14
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    Yalova'da zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı

    Yalova'nın Çınarcık ilçesinde PTT çalışanı, müşterilerin adlarına usülsüz kredi çekerek zimmetine para geçirdi.

    Olayın anlaşılması ile ekipler harekete geçti.

    Çok sayıda emekli adına usulsüz kredi çektiği tespit edilen şahıs tutuklandı.

    EMNİYET AÇIKLAMASI

    İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Yapılan açıklamada, maaşlarını kurumdan çeken çok sayıda emeklinin üzerinden haberleri olmaksızın kredi çekerek zimmetine geçirdiği ileri sürülen PTT Çınarcık Şubesi çalışanı E.G.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

    Yalova da zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı #1

    TAHKİKAT SÜRÜYOR

    Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.

    Olayla ilgli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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