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- Yalova'daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı
Yalova'daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı
Kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca araçtan atlayıp ormana kaçan 30 kaçak göçmenin kaçtıkları görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 06.06.2022 - 15:42
- Güncelleme : 06.06.2022 - 16:22
Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi civarında otoyol üzerinde arızalanan kamyonun kasasındaki 30 kaçak göçmen, araçtan inerek ormanlık alana kaçtı.
Ormanlık alana kaçtılar
İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Yalova'daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı
30 kaçak göçmen sınır dışı edilecek
DHA'nın haberine göre; çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.
Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.