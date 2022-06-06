Kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca araçtan atlayıp ormana kaçan 30 kaçak göçmenin kaçtıkları görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi civarında otoyol üzerinde arızalanan kamyonun kasasındaki 30 kaçak göçmen, araçtan inerek ormanlık alana kaçtı.

Ormanlık alana kaçtılar

İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Yalova'daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı

30 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

DHA'nın haberine göre; çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.





























