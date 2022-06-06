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    Yalova'daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı

    Kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca araçtan atlayıp ormana kaçan 30 kaçak göçmenin kaçtıkları görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.06.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:22
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    Yalova'daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı

    Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi civarında otoyol üzerinde arızalanan kamyonun kasasındaki 30 kaçak göçmen, araçtan inerek ormanlık alana kaçtı.

    Ormanlık alana kaçtılar

    İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

    Yalova'daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı

    30 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

    DHA'nın haberine göre; çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.

    Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #1

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #2

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #3

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #4

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #5

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #6

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #7

    Yalova daki kaçak göçmenler, kamyondan atlayıp ormana kaçtı #8


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