Yangın paniği yaşandı! Zonguldak'ta zemin katta elektrik kontağı alev aldı 4 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yangın paniği yaşandı. Elektrik kontağından çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Kışla köyünde yaşayan T.T.’ye ait olan 4 katlı binanın zemin katında elektrik kontağı bir anda alev aldı. Binayı boşalttılar Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bodrum katı alevlere teslim oldu. Durumu erkenden fark eden bina sakinleri binayı boşalttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan yok Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, sadece maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.