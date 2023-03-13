Yangın paniği yaşandı! Zonguldak'ta zemin katta elektrik kontağı alev aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Elektrik kontağından çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Kışla köyünde yaşayan T.T.’ye ait olan 4 katlı binanın zemin katında elektrik kontağı bir anda alev aldı.

Binayı boşalttılar

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bodrum katı alevlere teslim oldu.

Durumu erkenden fark eden bina sakinleri binayı boşalttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın paniği yaşandı! Zonguldak'ta zemin katta elektrik kontağı alev aldı

Ölen ya da yaralanan yok

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, sadece maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Yangın paniği yaşandı! Zonguldak'ta zemin katta elektrik kontağı alev aldı
Yangın paniği yaşandı! Zonguldak'ta zemin katta elektrik kontağı alev aldı