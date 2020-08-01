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Yangında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
Afyonkarahisar'da, yangında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak temizlendi.
- AA
- 01.08.2020 - 09:35
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde bir evin yan tarafında araç lastiklerinin tutuşması üzerine yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
MAHSUR KALAN YAVRU KEDİLER KURTARILDI
Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmaları sırasında lastiklerin arasından kedi sesi geldiğini fark etti. 3 yavru kediyi bulundukları yerden çıkaran ekipler, hayvanları yıkayıp temizledi, ardından annelerinin alması için bahçeye bıraktı.
Afyonkarahisar'da çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı