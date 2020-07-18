Yanına çağırdığı kız çocuğunu taciz etti

Yaşlı tacizci, kız çocuğunun bacağını elledi, uzun süre istismarını sürdürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan, ancak hangi ilde çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük bir kız çocuğunu seslenerek, yanına çağırıyor.

Yaşlı adam yanına oturttuğu çocuğa, sarılmaya çalışıyor.

BACAĞINA DOKUNDU, BİRİ DE KAYDA ALDI

Bununla da yetinmeyen sapık, minik kızın bacağına dokunuyor. Tacizine uzun süre devam eden sapığı, bir kişi kayda alıyor.

Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti İZLE

SOSYAL MEDYA AYAKTA

Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Sapığın bulunmasını isteyen kullanıcılar ayrıca çeken kişinin de müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.