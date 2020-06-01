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    Yankesici, kaldırımda yürüyen kadının çantasını soydu

    Bağcılar'da küçük bir çocuk, kolunda çanta taşıyan bir kadını kendisine fark ettirmeden soydu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 23:09
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    Yankesici, kaldırımda yürüyen kadının çantasını soydu

    İstanbul Bağcılarda görenleri hayrete düşüren bir yankesicilik olayı yaşandı.

    Küçük yaşlarda bir çocuk, kaldırımda yürüyen bir kadının çantasını hissettirmeden açarak, içinde parası ve kartları da bulununan cüzdanını çaldı.

    O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yankesici, kaldırımda yürüyen kadının çantasını soydu

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