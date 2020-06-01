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- Yankesici, kaldırımda yürüyen kadının çantasını soydu
Yankesici, kaldırımda yürüyen kadının çantasını soydu
Bağcılar'da küçük bir çocuk, kolunda çanta taşıyan bir kadını kendisine fark ettirmeden soydu.
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 23:09
İstanbul Bağcılarda görenleri hayrete düşüren bir yankesicilik olayı yaşandı.
Küçük yaşlarda bir çocuk, kaldırımda yürüyen bir kadının çantasını hissettirmeden açarak, içinde parası ve kartları da bulununan cüzdanını çaldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.