Bartın'daki maden ocağına yaşanan olaydan yaralı olarak kurtulan Erol Bulduk, diğer 5 arkadaşıyla birlikte İstanbul'a getirildi. Bulduk'un babası, "Vücudunda yüzde 75-80 arası yanık var." dedi.

Türkiye'nin gündeminde Bartın'daki maden faciası var...

Acı haberi alan işçilerin yakınları bölgede saatlerce umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Göçük altında kalan son ismin de açıklanmasıyla 41 işçinin şehit haberi yürekleri dağladı.

6 yaralı İstanbul'a getirildi

Öte yandan yaşanan olayda yaralanan madencilerden 6'sı İstanbul'a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Doktorların müdahalesi sürerken işçilerin yakınları da endişeli halde beklemeye devam ediyor.





Psikososyal destek veriliyor

İHA'nın aktarımına göre; ailelerden edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı tarafından destek olunması açısından psikososyal destek ekip de ailelerin yanından ayrılmıyor.

Yaralı madenci Erol Bulduk'un eşi: Durumu kritik ama iyileşecek VİDEO



"Yüzde 75-80 arası vücudunda yanık var"

Yaralı madencilerden 39 yaşındaki Erol Bulduk’un babası Sami Bulduk, “Bu sabah henüz bilgi almadık. Dün akşam aldığımız bilgiye göre yüzde 75-80 arası vücudunda yanık var. Solunum cihazına bağlı. Tek dileğimiz iyi olması. 2009’dan beri maden ocağında çalışıyor. Akşam madende patlama var diye telefon gelince hemen toparlanıp gittik. Oğlumun adı Erol Bulduk, solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. İki tane çocuğu var.” dedi.





"Durumu kritik ama iyileşecek inşallah"

Haberi televizyondan aldığını söyleyen Bulduk’un eşi Nurten Bulduk, “Haberi televizyondan, internet sitelerinden aldım. İki oğlumuz var. Dün eşimi gördüm. Durumu kritik ama iyileşecek inşallah. Bu acı anlatılmaz, çok kötü bir durum, Rabbim onu bize bağışlasın. Bugün hocalarımızın bilgi vermesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.





"Babamı göremedim, sadece annem gördü"

Haberi sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Erol Bulduk’un oğlu Yiğit Efe Bulduk, “Biz internetten öğrendik. Evdeydim o saatte. Bartın Devlet Hastanesi’ne gidip sabaha kadar bekledik. Sabah Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nden arayıp İstanbul’a sevk edildi dediler. Sonra sabah valimiz bizi özel araçla buraya gönderdi. Ben babamı göremedim, sadece annem gördü. Acı bir durum, dua istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"İşsiz kalınca çalışmaya başladı"

İsmini yanlış yazdıkları için oğlunu bir süre bulamadıklarını anlatan madenci Bulduk’un annesi Müzeyyen Bulduk da, “2009’da madende çalışmaya başladı. Ben ilk başta hep korktum. İşsiz kalınca çalışmaya başladı. Cuma akşamı madene 4'te girdi. İki saat geçmeden patlama olduğunu duyduk. İsmini yanlış yazdıkları için ne yaralıların ne de ölülerin içinde bulabildik. Çok endişelendik. Eşi camın arkasından görmüş, ben göremedim. Solunum cihazına bağlı şekilde 2-3 gün daha uyutacaklar.” açıklamasında bulundu.







