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Yardım alamadığı gerekçesiyle vakfı bastı
Esenyurt Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gelen eli bıçaklı bir kişi, kendisine yardım verilmediğini söyleyerek ortalığı birbirine kattı.
- İHA
- 29.07.2020 - 13:19
Murat A. (44), eline aldığı ekmek bıçağı ile İstanbul’daki Esenyurt Kaymakamlığına bağlı Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelerek, işlem yapan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Şahıs, vakıf çalışanlarını tehdit edip, yardım alamazsa intihar edeceği tehdidinde bulundu.
HAPİSTEN YENİ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine Esenyurt Polis Amirliği ekipleri sevk edildi. Vakfa gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Hapisten yeni çıktığı öğrenilen Murat A., uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek emniyete götürüldü.