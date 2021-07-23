Uçakla iş seyahatinden dönerken beyin kanaması geçiren Şener Kesen felç kaldı. Yargıtay olayın iş kazası olduğuna karar verdi. SGK tarafından Kesen’e 1 milyon lira tazminat ödendi.

Antalya’da, özel bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şener Kesen (48), 2008 yılında iş gezisi dönüşünde uçakta beyin kanaması geçirdi.

Kesen, 6 ayı Almanya'da olmak üzere yıllarca tedavi gördü.

35 yaşındayken yüzde 90 oranında engelli kalan Kesen, derdini ifade edecek kadar konuşmaya başlayınca malulen emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu.

SGK raporunda Şener Kesen'in maruz kaldığı bu olayın sigortalıda var olduğu belirtilen tansiyondan mı yoksa uçağın basıncından yahut başka bir etkenden mi kaynaklandığı tespit edilemediği için iş kazası olarak değerlendirilemeyeceği ifadeleri kullanıldı.

Kesen, Avukat Ayşe Güney aracılığıyla maddi ve manevi zararların tazmini için 2014 yılında İş Mahkemesi'ne başvurdu.

İLLİYET BAĞI KURULAMADI

Yerel mahkemeye gelen bilirkişi raporunda, Şener Kesen'in sigara ve alkol kullanmadığı belirtildi.

Kesen’in geçirdiği hastalıkla önceden bilinen bir risk faktörüyle illiyet bağı kurulmadığı kaydedildi.

SAĞLIK RAPORU OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Ayrıca raporda, olay tarihinde 35 yaşında olan Kesen'in işe girişten önce işverenlikçe alınmış bir sağlık raporunun olmadığı belirtildi.

Pazar günü meydana gelen olayda Şener Kesen'in daha önce haftalık izin kullandığına dair dosya içinde bir bilgi olmadığı vurgulandı.

ŞİRKET YÜZDE 60 KUSURLU

Bilirkişi raporuna göre davalı şirket yüzde 60 oranında kusurlu bulundu.

Davacı Şener Kesen'in kusurunun bulunmadığı belirtilen raporda bünyesel faktörün yüzde 40 oranında etkili olduğu ifade edildi.

Yargıtay beyin kanaması iş kazasıdır dedi, SGK tazminat ödedi VİDEO



SGK İTİRAZDA BULUNDU

2017’de yerel mahkeme tarafından verilen kararda, olayın iş kazası olarak kabulünün gerektiğine karar verildi.

Bu karar üzerine SGK İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

SGK BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 33’üncü Hukuk Dairesi 2018 yılında verdiği kararda, yerel mahkemece yeterince inceleme ve araştırma yapıldığına kanaat getirdi. SGK'nın başvurusunu reddedilerek karar onandı.

AYLIK 15 BİN LİRA MAAŞA BAĞLADI

Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi de 2019’daki İstinaf Mahkemesi'nin kararında bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Davalı SGK avukatının temyiz itirazları reddedildi.

Yargıtay, kararın usul ve kanuna uygun olduğunu değerlendirerek hükmü onadı.

Kararın kesinleşmesinin ardından SGK, davacı Şener Kesen'e yaklaşık 1 milyon lira ödeme yaptı.

Ayrıca, Kesen'i aylık 15 bin lira maaşa bağladı.

Şener Kesen, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Antalya dönüşü beyin kanaması geçirdim. Yoğun çalışıyordum.” sözlerini kaydetti.

“EŞİM O ZAMANLARI HİÇ HATIRLAMIYOR”

Eşi Arzu Kesen ise şu sözleri kaydetti:

“Eşim iş için gittiği bir seyahatte bu toplu bir iş organizasyonuydu. Dönüşte uçakta beyin kanaması geçirdi 2008 yılında. Sonrasında zaten zorlu bir dönem bizi bekledi. Eşim o zamanları hiç hatırlamıyor. Yaklaşık zaten 5-6 sene sonra kendine gelmeye başladığında bunun etrafımızdaki yönlendirmelerde iş kazası olduğu, bununla ilgili girişimlerde bulunmamız önerildi.

“HALA ZORLUKLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Bu durum zaten bir mucize bir bizim için. Hala zorluklarımız devam ediyor, bir engellinin yaşayabileceği her türlü zorluğu yaşıyoruz. Her şeyimiz engeller üzerine hesaplarla yola çıkarak devam etti. Ayşe Hanım'la yolumuz kesişti, sağ olsun kendisi bize iyi yönlendirdi ve davamızı çok iyi bir şekilde takip etti. İyi sonuçlar da almaya başladık.

“MADDİ MANEVİ ÇOK İYİ OLDU”

Öncelikle bir iş kazası itiraz davamız oldu oldu, o feshedilince iş kazası kararı verildi. Süreç bu şekilde işleyince de zaten geri dönüşü de bizim için hem maddi hem manevi çok iyi oldu. Çünkü maddi açıdan da zorlu bir süreç 2008'den beri. Parası olmayınca insanın hayatı daha da zor oluyor, çok şükür biz o aşamaları geçtik.

“BİR HAKKIMIZ VARSA SAVUNMAYI ÖĞRENDİK”

İlk dönemler şirketimiz maaşımızı ödedi ama geri dönüşümüz olmayacağı için işe. Çünkü artık iş hayatı bitmişti eşimin. Çıkışlarımız yapıldı, her türlü hakkı verildi eşimin. Daha sonrasında etrafımızdan bize söylendiğinde biraz da duygusal baktım. Hep yanımızdaydılar, bizi yalnız bırakmadılar deyince ama bunun bir iş kazası olduğu sonradan dank etti. Eğer bir hakkımız varsa savunmamız gerektiğini öğrendik. Bizim durumumuzdaki kişilere de tabii ki sesleniyoruz. Basit bir beyin kanaması deyip, iş kazası değildir deyip kafamızda kurgularsak hiçbir yere varamıyoruz. Bizim durumumuz gibi şeyler yaşayan insanlara da örnek olsun tabii ki.”

Dava süreci hakkında bilgi veren ailenin avukatı Ayşe Güney ise müfettiş raporunda olayın iş kazası olmadığı yönünde bir görüş bildirildiğini, ancak işle bağlantılı olarak seyahat gerçekleştiği için iş kazası olduğu gerekçesiyle şirket aleyhine dava açtıklarını belirtti.

“BEYİN KANAMASI, KALP KRİZİ İŞ KAZASIDIR”

Güney, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“Beyin kanaması, kalp krizi gibi durumlar bünyesel faktörlerdir. Dolayısıyla tamamen yüzde 100 işverende kusur bulunmasa bile belli bir oranda kusurda indirime gidilmesi gerektiği yönünde kararlar olduğu için rapor da bu endekste geldi. Biz akabinde SGK'ya başvuru yaptık. Çünkü iş kazasında eğer bir maluliyet durumu varsa SGK tarafından ödenmesi gereken bir sürekli iş göremezlik maaşı bulunmakta.

Benzer bütün olaylarda işle bağlantılı seyahatlerde gerçekleşen beyin kanaması, kalp krizi ya da iş yerinde gerçekleşen kalp krizleri, beyin kanaması iş kazasıdır. Genel olarak şöyle bir algı var, 'kaza sadece işte gerçekleşen vurma, kırma, düşme şeklinde eylemler iş kazasıdır' diye düşünülüyor.

Hayır, Yargıtay burada 'İşle bağlantılı durumda gerçekleşen beyin kanaması, kalp krizi iş kazasıdır.

“TAZMİNAT DAVASI AÇMALARI TAVSİYESİNDE BULUNUYORUM”

Sadece kusur durumunda bedensel ve bünyesel faktör olduğu için indirime gidilmesi gerekir' diye görüşleri bulunmakta. Yani benzer şekilde olan tüm olaylarda iş kazasından kaynaklı olarak kazazedelere tazminat davası açmaları tavsiyesinde bulunuyorum.”