Yargıtay temizlik fırçasını 'silah' saydı

Yargıtay, tartıştığı komşusunu fırlattığı araba yıkama fırçası ile kaşından yaralayan kişinin 'basit kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Eskişehir'de aralarında komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olan iki taraf, son tartışmasıyla mahkemelik oldu.

Evinin balkonunu sildiği bezi çırpmasından dolayı sinirlenen sanık, balkondan balkona komşusuyla tartışmaya başladı.

TENİZLİK FIRÇASIYLA YARALANMA

Olay sırasında elindeki araba yıkama fırçasını mağdura fırlatan sanık, komşunun sol kaşının üzerinden yaralanmasına neden oldu.

YEREL MAHKEME DAVAYI DÜŞÜRDÜ

Komşusunu, "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı" gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

YARGITAY FIRÇAYI 'SİLAH' SAYDI

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, olayda kullanılan fırçayı TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğine hükmetti.

Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.