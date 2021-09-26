Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
384.999
1.76%
EXEN Coin
21.86
-3.91%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Yargıtay temizlik fırçasını 'silah' saydı

    Yargıtay, tartıştığı komşusunu fırlattığı araba yıkama fırçası ile kaşından yaralayan kişinin 'basit kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasına karar verdi.
    • AA
    • 26.09.2021 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargıtay temizlik fırçasını 'silah' saydı

    Eskişehir'de aralarında komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olan iki taraf, son tartışmasıyla mahkemelik oldu.

    Evinin balkonunu sildiği bezi çırpmasından dolayı sinirlenen sanık, balkondan balkona komşusuyla tartışmaya başladı.

    TENİZLİK FIRÇASIYLA YARALANMA

    Olay sırasında elindeki araba yıkama fırçasını mağdura fırlatan sanık, komşunun sol kaşının üzerinden yaralanmasına neden oldu.

    YEREL MAHKEME DAVAYI DÜŞÜRDÜ

    Komşusunu, "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı" gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

    Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

    YARGITAY FIRÇAYI 'SİLAH' SAYDI

    Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, olayda kullanılan fırçayı TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğine hükmetti.

    Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir