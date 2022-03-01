Yargıtay’dan cep telefonu diye salatalık gönderenlere yönelik emsal karar

Yargıtay, piyasa altında vatandaşlara cep telefonu gibi değerli cihazlar yerine oyuncak ya da salatalık gönderen sanık hakkında verilen beraat kararını bozarak emsal bir karara imza attı.

İnternet üzerinden satışta cep telefonu yerine salatalık, sigara bırakma cihazı, oyuncak gibi ucuz malzeme gönderen bir şahıs, nitelikli dolandırıcılık davasından beraat etti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

TELEFON BEKLERKEN, KUTUDAN SİGARA BIRAKMA CİHAZI ÇIKTI

Kararda, sanal ortamda vatandaşları dolandıranların nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Olayda sanığın bir internet sitesinde cep telefonu satışı için ilan verdiği, mağdurla 150TL’ye satış konusunda anlaşıldığı, ortadadır. Anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinden sigara bırakma cihazının çıktığı belirlenmiştir.





BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN DOLANDIRICILIKTA ARAÇ OLARAK KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ

Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın, farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin Türk Ceza Kanunu’nun.158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”