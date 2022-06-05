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    Yargıtaydan emsal karar: Çay ısmarlamıyorsun diye evi terk etmek kusurlu davranış

    Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine çay ısmarlamaması üzerine evi terk eden kadın, yargıtay tarafından kusurlu bulundu.
    • 05.06.2022 - 10:21
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    Yargıtaydan emsal karar: Çay ısmarlamıyorsun diye evi terk etmek kusurlu davranış

    Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmaya karar verdi.

    Davacı erkeğe 'Seni boşarım, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' diyen kadın, evi terk etti.

    Eşyalarını alarak evi terk ettiği gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu vurgulandı.

    Kararı davacı kadın, istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kadının kusursuz olduğuna hükmetti. Bu karar davacı koca tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

    "Evi terk etmesi kusurlu davranıştır"

    "Bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesinde, davacı erkeğin dava dilekçesinde kusur isnadında bulunmadığı, herhangi bir vakıaya ve tanık deliline de dayanmadığı belirtilmiştir. Davalı kadının davacı erkeğe ’Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ diyerek evi terk etmesi kusurlu davranıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."


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