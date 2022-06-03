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    Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalideye 'manyak karı' demek tazminat sebebi

    Yargıtay Genel Kurulu, eşinin kredi kartlarını iptal eden ve kayınvalidesine 'manyak karı' diyen kocayı ağır kusurlu bularak manevi tazminata hükmetti.
    • 03.06.2022 - 11:01
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    Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalideye 'manyak karı' demek tazminat sebebi

    Geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar veren çift, mahkemeye başvurdu.

    Eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla alakalı kendisini arayan kayınvalidesine ’manyak karı’ diyen taraf, Aile Mahkemesi tarafından ağır kusurlu bulundu.

    İHA’nın haberine göre; kadının maddi tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi.

    ‘Kadının kişilik haklarına saldırı’

    Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

    Kayınvalideye hakaretin, kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekilerek karar bozuldu.

    Yargıtay dan emsal karar: Kayınvalideye manyak karı demek tazminat sebebi #1

    Aile Mahkemesi ilk kararda direndi

    Yeniden yapılan yargılamada Aile Mahkemesi ilk kararında direnince, davacı kadının temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

    Yargıtay Genel Kurulu kararı

    Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, kayınvalideye ’manyak karı’ diye hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kararda şu ifadelere yer verildi:

    “Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine ’manyak karı’ dediği ortadadır. Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam, kadın eşin ise kusursuz olduğu noktasında Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir."


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