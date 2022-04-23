Yargıtay’dan emsal nitelikte karar: Fotokopi belge ile hüküm kurulamaz

Fotokopi belgelerin dikkate alınmasıyla alınan mahkeme kararı, Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yargıtay, fotokopi belgeyi dikkate alarak mahkemenin hüküm kuramayacağına karar verdi.

Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan yargılanan sanık, Asliye Ceza Mahkemesi kararını temyiz etti.

Fotokopi belgenin değerlendirilmesi ile verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay kararı

İHA’nın haberine göre; Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Dosya içerisinde bulunan soruşturma aşamasına ilişkin belge ve tutanakların onaysız fotokopi olduğu ortadadır. İlgili evrakların aslı ya da onaylı örnekleri denetime imkan verecek şekilde dosyada bulundurulmadan ve kesinleşen dava dosyası getirtilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Bundan sonraki yargılamalarda, fotokopi belgeler dikkate alınmayacak.