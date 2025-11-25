Yargıtay’dan 'gizli ayıplı' araç için emsal karar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satın alındıktan 3 yıl sonra iki kez motoru değiştirilen otomobili gizli ayıplı sayarak, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

ARAÇTA SÜREKLİ MOTOR ARIZASI

İstanbul’da bir vatandaş, 2016 yılında 176 bin 713 avro karşılığında sıfır otomobil satın aldı. Araç, periyodik bakım ve tamiratlarını yetkili serviste yaptırmasına rağmen 2019’da seyir halindeyken motor arızası verdi.

İlk motor değişimi 99 gün sonra yapıldı.

Üç gün sonra aynı arıza tekrar etti ve ikinci motor değişimi 84 gün sürdü.

Teslimden iki gün sonra araç tekrar hararet uyarısı verdi; vatandaş onarıma izin vermedi.

Vatandaş, yaklaşık 6 ayda aracını yalnızca 5 gün kullanabildi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ, MİSLİYLE DEĞİŞİM KARARI VERDİ

Bayi, arızaları üretim hatasından kaynaklanmadığını öne sürerek talebi reddetti. Ancak İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Kararda, araçta birçok parça değişimi ve 2 kez garanti kapsamında motor değişikliği yapıldığı, aracın orijinal halini kaybettiği ve davacının araçtan beklediği faydayı sağlayamadığı vurgulandı.

YARGITAY KARARI ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

Daire kararında, şunlar kaydedildi:

"Araçta yaşanan motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği ve aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu, araçtan faydalanmayı etkilemesi, sürekliliğinin olması ve ekonomik değer kaybına yol açması nedeniyle, 6502 sayılı Kanun kapsamında gizli ayıp niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır."