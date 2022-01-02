Yargıtay'dan memurları ilgilendiren 'nafaka' kararı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, devlet memuru eşe yoksulluk nafakası ödenmemesini hükmederek emsal bir karara imza attı.

Nafaka sorunu boşanma davalarının en büyük sorunlarından birisi...

Yargıtay, emsal nitelikte bir nafaka kararına imza attı.

Kararda, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasına gerek olmadığı vurgulandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"MEMUR GELİRİ YETERLİDİR"

“Toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir."