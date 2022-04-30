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    Yargıtay'dan müşteri telefonunun izinsiz verilmesi kararı

    Müşterinin ruzası dışında telefon numarasının 3'üncü bir kişiyle paylaşılmasında Yargıtay, müşteriyi haklı buldu.
    • 30.04.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 10:24
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    Yargıtay'dan müşteri telefonunun izinsiz verilmesi kararı

    Telefon numaralarının hayatın her alanında denetim ve izin amaçlı kullanılmaya başlamasıyla özel olan numaralar yaygınlaşmaya başladı.

    2020 yılında da bir tüketici, alışveriş yaptığı mağazanın telefon numarasını dağıttığını iddia etti.

    Mağaza tarafından telefon numarasının üçüncü kişiye verildiğini öne süren tüketici, 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

    Mağaza işletmecisine hapis

    Mahkeme, sanık mağaza işletmecisini, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapse mahkum etti.

    Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

    Yargıtay dan müşteri telefonunun izinsiz verilmesi kararı #1

    "Yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında isabetsizlik görülmemiştir"

    Kararda şöyle denildi: "Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır. Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir."


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