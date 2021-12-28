Yargıtay’dan pitbull kararı: En ağır cezayı gerektirir

Yargıtay, Kayseri’de 3 yıl önce pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması nedeniyle yapılan yargılamada, köpeğin sahibi hakkında 500 TL para cezası verilmesi kararını bozdu.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısı, Türkiye gündemine bomba gibi düşmüş, hükümet kanadıyla bir dizi önlemler alınmıştı.

Kayseri’de de benzer bir olayın yaşandığı, bir çocuğun pitbull saldırısından kaçmak için ağaca tırmandığı, düşerek yaralandığı ve saldırının mahkemeye taşındığı ortaya çıktı.

Saldırı davasında ise Kayseri Develi Asliye Ceza Mahkemesi’nin, köpeğin sahibine 500 TL para cezası verdiği öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞI, KANUN YARANINA BOZMA İSTEDİ

Mahkemenin, pitbullun sahibi hakkında ‘Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması’ suçundan mahkumiyet kararı vererek para cezası ile cezalandırdığı dosya, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 23 Kasım 2021 tarihli kararında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanığın kendisine ait olan ve bağsız bulunan pitbull cinsi köpeği ile dolaştığı, köpeğin bu sırada mağdurun kaçmak için ağaca çıkmak istediğinde, yere düşerek yaralanması olayında, eyleminin taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarını oluşmuştur.”

“EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇ”

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, olayda TCK’nın 44. maddesince düzenlenen ‘İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır’ hükmünün de uygulanması gerektiğini belirterek, köpeğin sahibi olan sanığın ‘taksirle yaralama’ suçundan da cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin suç vakfında yanılgıya düştüğü belirtilerek, kararı bu gerekçelerle oybirliğiyle bozan Yargıtay’ın dosyayı geri gönderdiği aktarıldı.