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Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.