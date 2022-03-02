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Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
- İHA
- 02.03.2022 - 09:59
- Güncelleme : 02.03.2022 - 10:43
Kahraman Mehmetçiklerin hudutlarda mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan DEAŞ üyeleri yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"HUDUT KARTALLARIMIZ, 2 DEAŞ ÜYESİNİ YAKALADI"
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."