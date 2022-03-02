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    Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:43
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    Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

    Kahraman Mehmetçiklerin hudutlarda mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan DEAŞ üyeleri yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklama şu şekilde:

    "HUDUT KARTALLARIMIZ, 2 DEAŞ ÜYESİNİ YAKALADI"

    "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı #1


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