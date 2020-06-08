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    Yaşlı adam, fatura yüzünden bir genç tarafından öldürüldü

    Kayseri'de, ödenmeyen telefon hattı faturası yüzünden çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan kişi öldü.
    • AA
    • 08.06.2020 - 04:53
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    Yaşlı adam, fatura yüzünden bir genç tarafından öldürüldü

    Yaşı küçük olduğu için kendi adına aldığı telefon hattını A.B'ye (16) veren Serdar Ç. (50) ile mahalleden komşusu olan çocuk, Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ilıcak Sokak'ta, fatura borçlarının ödemediği iddiasıyla tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, Serdar Ç'yi bıçakla kalbinden yaraladı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Serdar Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Durumu ağır olan Serdar Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı A.B. ise kısa sürede polis ekiplerince saklandığı yerde gözaltına alındı.

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