Yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcısı Ankara'da gözaltına alındı

Kendisini polis olarak tanıttığı 4 yaşlıyı 'FETÖ' yalanıyla tehdit ederek 4 milyon TL dolandıran Mehmet K., Şanlıurfa'ya kaçarken yakalandı.

Ankara'da yaşayan 84 yaşındaki kadın, kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısının tuzağına düştü.

Dolandırıcı, yaşlı kadına FETÖ soruşturması kapsamında hesaplarının kullanılacağını söyledi.

"PARALARINI İNCELEMEMİZ LAZIM"

Daha sonra, "Hesabınızdaki ve evinizdeki tüm ziynet ve nakit paraları incelememiz lazım." sözleriyle kadının tüm paralarını, evinin önündeki otobüs durağına gelecek sivil polise teslim etmesini söyledi.

ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabındaki ve evindeki tüm ziynet eşyalarını toplayarak evinin önündeki otobüs durağına indi. Kadın hazırladığı tüm mücevher ve paraları şüpheli gelen dolandırıcıya verdi.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, durumu polise bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcının yakalanması için harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntü incelenerek şüphelinin Mehmet K. (25) olduğu tespit edildi.

OTOBÜSLE KAÇARKEN YAKALANDI

Ekipler, Mehmet K.'yi bir süre takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet K.'nin Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüse binerek Şanlıurfa'ya gittiği tespit edildi. Gölbaşı ilçesinde, otobüs durdurularak Mehmet K. gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN 1 MİLYON TL ÇIKTI

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, yaşlı kadına ait yaklaşık 1 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Mehmet K. emniyete götürülürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

4 YAŞLI MAĞDURA 4 MİLYON TL VURGUN

Öte yandan ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, şüphelinin bu yöntemle daha önce de 3 kişiyi dolandırdığı ve genel olarak yaşlı ve tek yaşayan insanları hedef aldığı saptandı. Ayrıca şüphelinin mağdur insanlardan istediği paraları, güvenlik kameralarının olmadığı ve insan kalabalığının az olduğu yerlere getirmelerini istediği belirlendi.

Şüphelinin, bu yöntemle 4 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira değerinde dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi.