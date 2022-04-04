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    Yazın vazgeçilmezi erik tanesi 3 liradan tezgahlarda

    Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan ve 10’lu paketi 30 liradan satılan erik, dikkat çekiyor.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:14
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    Yazın vazgeçilmezi erik tanesi 3 liradan tezgahlarda

    Yaz meyvesi erik, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

    Erken hasat olan ve paket halinde satışa sunulan erik, 10’lu adetlik paketlerde 30 liradan satılıyor.

    Bazı müşteriler fiyatları yüksek bulurken, bazıları ise mevsimine göre normal olduğunu belirtiyor.

    "2 HAFTA SONRA FİYATLAR DÜŞER"

    Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Okan Yurdakul, “Eriklerin şu an paketini 30 TL'ye satıyoruz. Gün geçtikçe erik daha da artıyor ve fiyatı düşüyor. Az olduğundan ve iklim şartından önce olgunlaştığından dolayı şu an fiyatları biraz yüksek. Yaklaşık 2 hafta sonra erik bollaşmaya başlar, fiyatlar da oldukça düşer.” dedi.

    Yazın vazgeçilmezi erik tanesi 3 liradan tezgahlarda #1

    Yazın vazgeçilmezi erik tanesi 3 liradan tezgahlarda #2

    Yazın vazgeçilmezi erik tanesi 3 liradan tezgahlarda #3


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