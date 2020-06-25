Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 25 yıl hapis

Beyin felci olan yeğenine cinsel istismarda bulunan amcanın, cezası belli oldu.

2017 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki yeğeni Y.D.'ye cinsel istismarda bulunan amcanın suçu, Y.D.'nin okuldaki rehber öğretmeni ile konuşmasıyla ortaya çıktı.

23 Ekim 2019 tarihinde, rehber öğretmen tarafından bilgilendirilerek kızının, amcası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını öğrenen annenin şikayeti üzerine, amca Ömer D. hakkında dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI

Mağdurun annesi, tutuksuz sanık Ömer D. ve taraf avukatlarının katıldığı davanın 2'nci duruşması, bugün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Duruşmada söz alan anne, kızının yüzde 92 oranında Serebral Palsili (beyin felci) hastası olduğunu ve buna bağlı olarak konuşma yetisinin giderek zayıfladığı dile getirdi.

"GÖZÜMÜ KAPATTIĞIMDA AMCAMI GÖRÜYORUM"

Kızının kendisine, "Gözümü her kapattığımda amcamı görüyorum." dediğini belirten annenin avukatı, amca Ömer D.'nin cinsel istismar olayını birden fazla gerçekleştirdiğini belirtti.

Mağdurun avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

PEDAGOG İLE ÇEKİLEN VİDEO GERÇEĞİ GÖSTERDİ

Pedagog eşliğinde Çocuk İzleme Merkezi’ndeki olaya ilişkin yapılan videoda pedagogla konuşan Y.D., amcanın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Tutuksuz sanık Ömer D.’ye son sözü sorulduğunda, "Hiçbirini kabul etmiyorum. Yeğenimle aram çok iyiydi, böyle bir suç işlemedim. Y.D. çok zeki bir kızdır. Burada engelli konumuna sokmuşlar. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

25 YIL HAPİS CEZASI

Sanığın avukatının, müvekkilinin beraat edilmesi talebinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığa "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

ANNE, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sanık tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kararın alınmasından sonra, mağdurun annesi gözyaşlarını tutamayarak duruşma salonu önünde avukatına sarıldı.