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    Yemen’in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22’ye yükseldi

    Yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 08:02
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:11
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    Yemen’in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22’ye yükseldi

    Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçak, Aden Havalimanı'na iniş yaptı.

    Kabine üyelerinin bulunduğu uçak, havalimanına ulaştığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

    Patlamalar, kabine üyeleri uçaktan inmeden meydana geldi. Bölgede bulunanlar panik halinde kaçışmaya başlarken, bir süre sonra ise çatışma sesleri duyuldu.

    CANLI YAYINDA SALDIRI ANI

    Yaşanan o anlar havalimanında canlı yayın yapan kameraman ve muhabir tarafından görüntülenirken, ölü sayısında artış olduğu belirtildi.

    Yemen’deki Aden Havaalanı’nda büyük bir patlama meydana geldi İZLE

    22 KİŞİ ÖLDÜ

    Verilen son bilgilere göre Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

    Yemen’in Aden Havalimanı nda patlama: Ölü sayısı 22’ye yükseldi #1

    Yemen’in Aden Havalimanı nda patlama: Ölü sayısı 22’ye yükseldi #2

    Yemen’in Aden Havalimanı nda patlama: Ölü sayısı 22’ye yükseldi #3

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