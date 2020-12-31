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- Yemen’in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22’ye yükseldi
Yemen’in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22’ye yükseldi
- DHA
- 31.12.2020 - 08:02
- Güncelleme : 31.12.2020 - 09:11
Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçak, Aden Havalimanı'na iniş yaptı.
Kabine üyelerinin bulunduğu uçak, havalimanına ulaştığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.
Patlamalar, kabine üyeleri uçaktan inmeden meydana geldi. Bölgede bulunanlar panik halinde kaçışmaya başlarken, bir süre sonra ise çatışma sesleri duyuldu.
CANLI YAYINDA SALDIRI ANI
Yaşanan o anlar havalimanında canlı yayın yapan kameraman ve muhabir tarafından görüntülenirken, ölü sayısında artış olduğu belirtildi.
Yemen’deki Aden Havaalanı’nda büyük bir patlama meydana geldi İZLE
22 KİŞİ ÖLDÜ
Verilen son bilgilere göre Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.