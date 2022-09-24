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    Antalya'da aldığı aracın günü dolmadan kaza yaptı

    Manavgat'da seyir halindeki bir elektrikli bisikletin yolun sağında park halinde duran otomobile çarpması sonucu oluşan trafik kazasında elektrikli bisiklet kullanan ve yanındaki bir kişi yaralandı.
    • 24.09.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 17:56
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    Antalya'da aldığı aracın günü dolmadan kaza yaptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha alalı bir gün olmadan otomobilini yorgun olduğu için yolun sağına çekip uyuyan sürücü kaza geçirdi.

    Kaza, Side Caddesinde meydana geldi.

    İHA'nın haberine göre, Antik Side istikametinden Kemer yoluna doğru seyir halindeki R.Ş.’nin kullandığı elektrikli bisiklet, Side 1. Giriş kapısını 200 metre geçtikten sonra yolun sağında park halindeki otomobile çarptı.

    Motor sürücüsünün ve arkadaşının başında kask yoktu

    Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başında kask olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü R.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.O. yaralandı.

    İlk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşların yaptığı yaralılar panik halindeydi. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde gelmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yeni aldığı otomobilin içinde uyurken kendini kazanın içinde buldu

    Satın aldığı otomobilini yorulduğu için yolun sağına çekip içinde dinlenirken bir anda şiddetli çarpma sesine uyanan otomobil sahibi “Otomobilimi bugün aldım. Yolculuk sırasında yoruldum ve uyuyup dinlenmek için yolun sağına çektim. Uyurken bir anda çarpma sesine uyandım. Baktım motosiklet bizim otomobile çarpmış.” dedi.

    Antalya da aldığı aracın günü dolmadan kaza yaptı #1

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    Antalya da aldığı aracın günü dolmadan kaza yaptı #3


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