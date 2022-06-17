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    Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza yoğunluğu

    M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza seferleri aksatırken yaşanan yoğunluk büyük tepkiye neden oldu.
    • 17.06.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 14:55
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    Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza yoğunluğu

    İstanbullunun arıza sebepli toplu taşıma çilesi bitmiyor...

    Arıza bu kez M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda yaşandı.

    Teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarda yoğunluk oluştu.

    Yoğunluk isyan ettirdi

    Arıza uzun süre giderilemeyince metroda izdiham yaşandı, vatandaş isyan etti.

    Uzun süre giderilemeyen arıza nedeniyle vatandaşlar otobüslere yöneldi.

    Arızadan haberi olmayan vatandaşlar ise metro durağında beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da arıza ile ilgili eleştirilerde bulundu.

    Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti.

    Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza yoğunluğu #1

    “Bayağıdır bekliyoruz”

    Metroya binemeyince otobüs beklemek zorunda kalan Nisanur Güzelyurt ve Sevdem Usta,“Biz geldik, metro bozuldu dediler. Otobüs bekliyoruz. Biz Taksim’e gidecektik. Bayadır bekliyoruz, 20 dakika olmuştur. Şimdi de otobüs bekliyoruz” şeklinde konuştu.

    Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza yoğunluğu VİDEO


    “Sadece burada bekliyoruz”

    Murat Doğan isimli vatandaş ise, “Ben yeni geldim. Metro bir süredir bozukmuş. Seferler aktarmalı olacakmış. Ben de yaklaşık 10 dakikadır bekliyorum. Osmanbey’e gidecektim. Bir yere yönlendirdiklerini duymadım. Sadece burada bekliyoruz. Anons yapıldı, 15 dakika aralıklarla yapılacakmış seferler” dedi.

    Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza yoğunluğu #2

    "İnsanları uyarmıyorlar aşağı inerken"

    Ömer Pehlivan isimli vatandaş da, “Teknik bir arıza varmış, nedeni de belli değilmiş. İnsanları da uyarmıyorlar aşağı inerken. Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir” diye konuştu.


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