Yerli ve milli 'Siper' hava savunma sistemi, Hava Kuvvetleri envanterine giriyor ASELSAN, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi 'Siper Ürün-1'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacağını duyurdu.

DHA

Türkiye'de savunma sanayii alanında atılan adımlar meyvesini vermeyi sürdürüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan 'Siper' projesinde sona gelindi.

2024'te Hava Kuvvetleri'nde kullanıma sunulacak

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Siper Ürün-1'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

Milli güvenlik için önemli görevler üstlenecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunmasını beka meselesi olarak gördüklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Şu an için en ileri teknolojiye sahip olan Siper sistemi, milli güvenliğimiz için önemli görevler üstlenecek. Vatan semalarının güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibi gönülden tebrik ediyoruz.

SİPER'in özellikleri

-Hava savunma planlama ve koordinasyon

-Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

-Birleştirilmiş hava resmi üretimi

-Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

-Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

-Dost Düşman Tanıma (IFF)

-Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

-Otomatik teşhis yönetimi

-Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

-Füzeler ile çift yönlü iletişim

-Telli/telsiz haberleşme

-Dik/eğik atış

-Zorlu şartlarda görev yapabilme

-HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

-Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

-Gömülü simülasyon

-Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)