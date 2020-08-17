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    Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

    İki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 11:36
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    Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

    İstanbul Yeşilköy sahilinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

    3 YARALI

    Kavgada 3 kişi bıçak darbesi alarak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Yaralılara müdahale edildiği anlar ise sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

    Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga: 3 yaralı ViDEO

    Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga: 3 yaralı #1

    Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga: 3 yaralı #2

    Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga: 3 yaralı #3

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