Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı

İzmir depreminde yıkılan binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'u için açılan davada yargılanan 5 sanığa hapis cezası verilirken, 6 sanık ise beraat etti.

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 zanlı hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi M.Y. dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

5 sanığa hapis cezası verildi

Dava sonucu belli oldu. DHA'da yer alan habere göre yargılanan 11 sanıktan 5'ine hapis cezası verilirken, 6 sanık ise beraat etti.

Mahkeme, arsa sahibine 15 yıl, proje sahibine 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkililerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kolonların kesildiği iddiası vardı

Öte yandan, apartmanda dükkanların bulunduğu bölümde kolonların kesildiği iddia edilmiş ancak yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarında ise hiçbir kolonda donatı kesilmesi izine rastlanmadığı bildirilmişti.