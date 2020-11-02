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- Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.
- İHA
- 02.11.2020 - 22:20
İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan acı haber geldi.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin daha cansız bedenini çıkardı.
Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.