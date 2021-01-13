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    YÖK, parayla ödev ve tez hazırlayanlar için suç duyurusunda bulundu

    Suç duyurusu dilekçesinde, başkaları için tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 09:48
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    YÖK, parayla ödev ve tez hazırlayanlar için suç duyurusunda bulundu

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para ile ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara karşı harekete geçti…

    YÖK tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

    AÇIK ADRES VERİLDİ

    Suç duyurusu dilekçesinde, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi.

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