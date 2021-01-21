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    Yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını gösterdi

    Kütahya’da şehirler arası yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu W.A.S., polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 17:20
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    Yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını gösterdi

    Eskişehir-Kütahya arasında sefer yapan yolcu otobüsündeki 2 kadın, Irak uyruklu 29 yaşındaki W.A.S.’nin kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia etti.

    İsimleri açıklanmayan kadınlar, polisi arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Otobüste yolcu olarak bulunan W.A.S., gözaltına alındı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen W.A.S., sorguya alındı.

    cinsel taciz

    cinsel taciz

    cinsel taciz

    cinsel taciz

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