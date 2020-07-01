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    Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

    Ümraniye’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, havaya uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 09:56
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    Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı #1

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Saray Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, seyir halindeki otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yayaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın durumunun, ağır olduğu bildirildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

    Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı ViDEO

    HIZLANDI ANCAK YİNE DE KAÇAMADI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya yolun karşısına geçmeye çalışıyor, otomobilin geldiğini fark eden yaya hızlanıyor, frene basmaya çalışan otomobil yayaya çarpıyor, yaya metrelerce havaya uçuyor.

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