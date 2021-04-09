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- Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 09.04.2021 - 23:43
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
23 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev üst aramalarında 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16,22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.