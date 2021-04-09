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    Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

    Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 23:43
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    Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

    Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    23 KİŞİ GÖZALTINDA

    Operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

    Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı #1

    Şüphelilerin ev üst aramalarında 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16,22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı #2

    Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı #3

    Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı #4

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