Jandarma olduğunu söyleyerek kandırdığı yaşlı çiftin yıllarca biriktirdiği 21 cumhuriyet altınını alıp kaçan telefon dolandırıcısı, Kayseri'de yakalandı.

Telefon dolandırıcıları bu kez de Yozgat’ın Divanlı Mahallesi’nde yaşayan Salih ve Satı Yılmazer çiftini hedef aldı.

Telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan şahıs, Salih Yılmazer’in hırsızlık suçuna karıştığını, evde bulunan altınları incelemeye alacaklarını ve eve sivil ekip göndereceğini söyledi.

PAROLA 'BAYRAK'

Telefondaki kişi, Salih Yılmazer’den eve gelecek sivil ekibe parola sormasını istedi. Parolanın da ‘bayrak’ olduğunu bildirdi. Parolayı doğru söylediği takdirde evde bulunan altınları sivil ekibe vermesini söyleyen dolandırıcı, Yılmazer çiftini uzun süre telefonda oyaladı.

Yozgatlı yaşlı çiftin 60 yıllık birikimini aldılar VİDEO

21 TANE ALTININI KAPTIRDI

Eve gelen kişiye parolayı soran Salih Yılmazer de evde bulunan ve yaklaşık 60 bin TL'ye denk gelen 21 Cumhuriyet altınını teslim etti. Uzun bir aranın ardından teslim ettikleri altınların gelmediğini fark eden yaşlı çift durumu anlayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

DOLANDIRICI KAYSERİ'DE YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kapsamlı araştırmanın ardından zanlıyı Kayseri’de altınlarla birlikte yakaladı. Zanlının altınların bir kısmını bozdurduğunu belirleyen ekipler, kalan altınlar ve bir miktar parayı yaşlı çifte teslim etti.

"60 YILLIK BİRİKİMİMİZDİ"

İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını anlatan Satı Yılmazer, “Eve kadar geldi. Kendi elimle içeri götürdüm. Altınları kutu ile getirdim, adama teslim ettim o da hiçbir şey demeden aldı gitti. 70 yaşındayım ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Şikayetçi olduk. Altınlarım jandarma geri getirdi. Herkese çok teşekkür ederim. 60 yıllık birikimimiz bu zamana kadar biriktirdik.” dedi.