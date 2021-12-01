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- Yozgat'ta 1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü
Yozgat'ta 1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü
Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı.
- DHA
- 01.12.2021 - 15:34
- Güncelleme : 01.12.2021 - 15:55
Yozgat'ta okuyanların kanını donduracak bir olay yaşandı.
Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde Fatma Büyük'ün çoban olan eşi, hayvanları otlatmaya çıktı.
ÖNCE BIÇAKLADI SONRA YANAN SOBAYA ATTI
Büyük, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.
Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.
BEBEĞİN YANMIŞ CESEDİ SOBADAN ÇIKARILDI
Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.