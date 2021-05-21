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Yozgat'ta 2 katlı evin çatısı yandı
Yozgat'ta 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 21.05.2021 - 17:51
- Güncelleme : 21.05.2021 - 18:02
Yozgat'ta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler evin çatısını sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangn 45 dakika süren çalışma sonucu söndürüldü.
CAN KAYBI OLMADI
Bekir Çelik, evinin bahçesinde bal mumu kaynattığı sırada, kazan birden alev aldı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını söndürürken, evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.
"ÇATI KOMPLE YANDI"
Yangını görüp itfaiyeye haber veren mahalle sakini Murat Özer, “Biz halı yıkıyorduk dumanların yükseldiğini gördüm. Gittim, baktım. Kısa süre sonra çatı tutuştu. İtfaiyeyi aradım.
Biz de dumanı gördük geldik. Söndüremeden alevler çatıyı sardı. Komple çatı yandı” dedi.
Yozgat'ta 2 katlı evin çatısı yandı VİDEO