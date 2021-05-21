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    Yozgat'ta 2 katlı evin çatısı yandı

    Yozgat'ta 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 18:02
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    Yozgat'ta 2 katlı evin çatısı yandı

    Yozgat'ta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler evin çatısını sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangn 45 dakika süren çalışma sonucu söndürüldü.

    CAN KAYBI OLMADI

    Bekir Çelik, evinin bahçesinde bal mumu kaynattığı sırada, kazan birden alev aldı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını söndürürken, evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

    Yozgat ta 2 katlı evin çatısı yandı #1

    "ÇATI KOMPLE YANDI"

    Yangını görüp itfaiyeye haber veren mahalle sakini Murat Özer, “Biz halı yıkıyorduk dumanların yükseldiğini gördüm. Gittim, baktım. Kısa süre sonra çatı tutuştu. İtfaiyeyi aradım.

    Biz de dumanı gördük geldik. Söndüremeden alevler çatıyı sardı. Komple çatı yandı” dedi.

    Yozgat'ta 2 katlı evin çatısı yandı VİDEO


    Yozgat ta 2 katlı evin çatısı yandı #2

    Yozgat ta 2 katlı evin çatısı yandı #3

    Yozgat ta 2 katlı evin çatısı yandı #4

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