Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı

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Hasta sevkinden dönen 112 Acil Servis ambulansının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta, Yerköy Devlet Hastanesi'ne hasta sevkinden dönen Muharrem Düzgören'in kullandığı 66 SB 171 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Kuyumcu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 YARALI

Kazada şoför ile sağlık görevlileri Gürsel Arslan ve Tuğba Ceylan yaralandı.Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.