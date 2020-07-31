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    Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı

    Hasta sevkinden dönen 112 Acil Servis ambulansının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 31.07.2020 - 08:50
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    Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı

    Yozgat'ta, Yerköy Devlet Hastanesi'ne hasta sevkinden dönen Muharrem Düzgören'in kullandığı 66 SB 171 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Kuyumcu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    3 YARALI

    Kazada şoför ile sağlık görevlileri Gürsel Arslan ve Tuğba Ceylan yaralandı.Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı #1

    Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı #2

    Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı #3

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