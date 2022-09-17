Yozgat'ta arkadaşını 53 bıçak darbesiyle öldüren genç tutuklandı

Yozgat’ta tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşı Onur Büyükşimşek'i 53 bıçak darbesiyle öldüren genç tutuklandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Emek Mahallesi’nde 16 yaşındaki Onur Büyükşimşek ile 18 yaşındaki arkadaşı B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ç. üzerinde bulunan bıçakla Büyükşimşek’e saldırdı.

53 bıçak darbesi aldı

Büyükşimşek vücudunun 53 yerinden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçtı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Büyükşimşek, Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Büyükşimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Büyükşimşek’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürülerek incelemeye alındı. Talihsiz genç, Akdağmadeni ilçesinde ikindi namazını müteakip Eynelli köyünde toprağa verildi.

Zanlı tutuklandı

Evinde yakalanan şüpheli B.Ç. ise jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.