Euro
10.0221
0.27%
Dolar
8.3286
0.18%
Altın
477.87
0.04%
Borsa
1.42
0.26%
Bitcoin
468.720
4.41%
EXEN Coin
35.12
23.70%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C

    Yozgat'ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

    Boğazlıyan ilçesinde bakım yapmak için yaklaşık 25 metre boyundaki hububat silosuna giren teknisyen Metin Esen, depolanan buğdayın içine düşüp boğularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 01:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

    Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesindeki özel şirkete ait hububat silosunda Metin Esen(34), periyodik bakımını yapmak için yaklaşık 25 metre uzunluğa sahip 1750 ton kapasiteli hububat deposuna girdi.

    BEDENİ BOŞALTILAN SİLONUN İÇİNDE BULUNDU

    İş arkadaşları, aradan geçen sürenin ardından Esen'den haber alamayınca, itfaiye ve AFAD'dan yardım istedi. Depolanan buğday, Esen'in bulunması için diğer siloya aktarıldı. Saat 16.30 sıralarında, Esen'in bedeni boşaltılan silonun içinde bulundu.

    Yozgat ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü #1

    BOĞULARAK CAN VERDİ

    Hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Metin Esen'in içine gömüldüğü buğday yığınında boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Esen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yozgat ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü #2

    Yozgat ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir