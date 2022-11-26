Yozgat’ta başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştı, pencereden kaçtı

Yozgat’ta başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştı, pencereden kaçtı

Sahte kimlikle ehliyet sınavına girmeye çalışana 38 kişi tespit edildi. Başkasının yerine sınava girmeye çalışan bir kişi, pencereden atlayıp kaçtı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen ehliyet sınavı, sıra dışı bir olaya sahne oldu.

Sorgun Özcan Yıldırım İlköğretim Okulu’nda, bugün sabah saat 09.30'da yapılan ehliyet sınavına 129 adaydan 123'ü katıldı.

Yetkililer, sınav öncesi adayların kimlik kontrolünü gerçekleştirdi.

38 kişi sahte kimlikle geldi

İHA’nın haberine göre; yetkililer, adaylardan 38'inin sahte kimlikle sınava geldiğini tespit etti.

Tespit edilen 38 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkinci kattan atladı

Bu sırada bir kişi ise okulun ikinci katındaki pencereden atlayıp kaçtı. Polis kaçan kişinin peşine düştü.

Gözaltına alınan 38 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.