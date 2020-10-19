Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi: 17 yaralı

Kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucu yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Hoşumlu Mahallesi yakınlarında, Gülşehri Beldesine ait Ali Yüce'nin kullandığı 66 LM 540 plakalı belediye otobüsü, yol çalışması ve yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

17 YARALI

Kazada sürücü ile birlikte 16 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.